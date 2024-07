„Land lässt Frauen bei Abtreibung im Regen stehen“

Vize-Bürgermeisterin erinnert an Vereinbarung

Dabei steht in der Koalitionsvereinbarung als Zielsetzung, „einen bedarfsgerechten, niederschwelligen Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen sicherzustellen, durch den Ausbau des ambulanten Angebotes im niedergelassenen Bereich oder abgekoppelt an einer ausgewählten, öffentlichen Einrichtung.“