Tirol auf der Suche nach Standort für Abtreibungen

Zwei Ärztinnen brauchen eine Ordination

So kommt also ein Arzt auf 170.000 Frauen und Mädchen im gebärfähigen Alter. Dieser wird in wenigen Jahren in Pension gehen, doch zwei weitere Ärztinnen haben sich bereit erklärt, Schwangerschaftsabbrüche vorzunehmen. Hier besteht der Wunsch, das - nach Vorarlberger Modell - am Gelände der Klinik zu machen.