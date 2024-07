Golf: Straka trotz Rückfalls souverän im Cut

Straka verlor deutlich an Boden zur Spitze

Lowry hielt nach zwei starken Runden zur Halbzeit bei 135 Schlägen (7 unter Par). Straka spielte am Freitag über weite Strecken solides Golf, am sechsten Loch schlug der 31-Jährige den Ball allerdings in einen der tiefen Topfbunker. Das Resultat war ein Doppelbogey. Auch auf den Bahnen 7 und 15 kassierte der zweifache PGA-Turniersieger Schlagverluste. Am Schlussloch gelang dem Vorjahres-Zweiten sein einziges Birdie. Damit verlor Straka deutlich an Boden zur Spitze.