Kanzler auf Tirol-Besuch: „Migration bleibt Thema“

Vor den Nationalratswahlen im Herbst befindet sich Bundeskanzler Karl Nehammer derzeit auf Bürgermeister-Tour durch Österreich. Am Freitag war er in Nordtirol. Da durfte ein Mittagessen mit Journalisten in Innsbruck nicht fehlen. Themen, die er ansprach, waren die illegale Migration, die Wirtschaft sowie der Wolf.