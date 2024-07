Akuter Platzmangel in den Linzer Mittelschulen

Turnsäle als Klassenzimmer

Prammer: „Wir sind uns der Problematik des allgemein großen Bedarfs bewusst und gehen die Herausforderung an, standortspezifisch Räume zu suchen und zu adaptieren.“ So wird auch überlegt, kurzfristig Turnsäle in Klassen umzufunktionieren. Denn Container, wie etwa gerade in Auhof (Mira-Lobe-Schule), könne man so kurzfristig nicht realisieren. ILG-Geschäftsführer Markus Eidenberger: „Für passende Container gibt es Lieferzeiten von bis zu einem halben Jahr, deshalb braucht das eine Vorlaufzeit.“