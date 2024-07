Papagei „Burli“ wurde aus Mini-Käfig befreit

Nach dem „Krone“-Bericht über den Rotstirnamazonen-Papagei „Burli“ handelten die Behörden nun rasch. Noch am Donnerstag wurde der etwa 40 Jahre alte Vogel seinen Besitzern in St. Pantaleon abgenommen und von der Tierrettung in die Auffangstation der ARGE Papageienschutz nach Wien gebracht. Dort ist „Burli“ vorerst in einer Quarantäne-Station untergebracht, wo er sich sichtlich wohlfühlt.