Von wegen Abkühlung! Seen oft schon bacherlwarm

Algenwachstum ist Fischkiller

Für die Fische ist hingegen das rasante Algenwachstum ein Problem. „Denn wenn die Algen dann absterben, wird dem Wasser Sauerstoff entzogen, und das ist natürlich für Fische nicht so ideal“, so Schobesberger. Angesichts der Wettervorhersagen rechnet er damit, dass die Seen in den kommenden Tagen noch etwas wärmer werden. „Vor allem an der Wasseroberfläche, denn tiefer wird es dann schon kühler, weil die Seen durchwegs mit kaltem Wasser gespeist werden“, so der Experte. Und weil zuletzt auch immer wieder ein laues Lüfterl wehte, kann das Wasser gut durchmischt werden.