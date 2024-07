Irritationen wegen neuer LGBTQIA*-Beratungsstelle

In einem offenen Brief an zahlreiche Landespolitiker und Medien verleihen der Verein „GoWest“, „Amazone“, das „ifs“ (Institut für Sozialdienste), die „Selbsthilfe Vorarlberg“ und das Ehe- und Familienzentrum (EFZ) ihrem Unmut darüber Ausdruck, dass sich in Vorarlberg eine neue LGBTQIA*-Beratungsstelle ansiedeln soll. Konkret geht es um einen Ableger von „Courage“, eine national tätige Beratungsstelle, die nur noch in Vorarlberg und im Burgenland keine Büros hat.