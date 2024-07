So (brand-)gefährlich sind PV-Anlagen wirklich

Der Großbrand des historischen Gebäudes im Bezirk Tulln verursachte trotz umfassender Brandbekämpfung einen Schaden im sechsstelligen Euro-Bereich. Was darauf schließen lässt, was auch Experten bestätigen: Wenn eine PV-Anlage einmal in Flammen gerät, dann „richtig“ – samt hohem Risiko schwerer Folgeschäden. Denn die hoch technisierten Bestandteile sind nur schwer zu löschen.