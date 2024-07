Bundesliga-Absteiger bastelt an Transfer-Coup

Delaye kam insgesamt 23-Mal in der Ligue 1 zum Einsatz und stand am 14. Mai 2022 unter anderem gegen die PSG-Superstars Lionel Messi, Kylian Mbappé, Ángel Di María oder Torhüter Gianluigi Donnarumma für 73 Minuten am Platz. PSG siegte mit 4:0. In der vergangenen Saison war der quirlige, nur 1,71 Meter große Mittelfeld-Akteur an Le Puyt Foot verliehen. Austria-Sportdirektor Mirco Papaleo wollte den bevorstehenden Wechsel nicht kommentieren.