Botschaft aus Krankenbett: „Dann komme ich zurück“

OP nach der Mörbisch-Premiere

„Am Donnerstag war ich noch bei der Premiere von ,My Fair Lady‘ in Mörbisch. Am Freitag bin ich gleich in der Früh ins AKH gebracht worden, weil mein Einriss an einer Herzklappe sich vergrößert hat“, so der Baumeister zur „Krone“ diesen Mittwoch vom Krankenbett aus. Via Sonde wurde der Opernball-Schreck behandelt. Anstelle einer großen OP wurde bei ihm die Clip-Methode angewendet, das heißt, über die Vene wurde der Eingriff am Herz durch die Haut gemacht.