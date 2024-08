Erlebe die GT Masters & die DTM am Red Bull Ring

Neben den GT Masters werden an diesem Wochenende auch die Piloten der DTM am Spielberg die Motoren aufheulen lassen. Mit Luca Engstler hat auch hier das Team Lamborghini LIQUI MOLY einen Piloten am Start, welcher bereits Anfang des Jahres für Furore sorgte. Er konnte im 2. Rennen in Oschersleben als Erster über die Ziellinie fahren. Der 23-jährige DTM Pilot startet seit diesem Jahr auch als offizieller Lamborghini-Juniorfahrer und geht auch in seiner zweiten DTM-Saison mit der Unterstützung von LIQUI MOLY an den Start.