Gastro-Einbruch: Täter lungerte noch in Nähe herum

In der nach auf Dienstag hatten „vorerst unbekannte Täter“ bei einem Lokal in der Klagenfurter Innenstadt zugeschlagen und den Gastro-Betrieb um mehrere Hundert Euro und diverse alkoholische Getränke erleichtert. Eine Streife der Polizeiinspektion St. Ruprechter Straße untersuchte den Vorfall. „Im Zuge der Aufnahme verhielt sich ein 25-jähriger Klagenfurter am Tatort verdächtig“, berichtet die Polizei. Das weckte das Interesse der Streife.