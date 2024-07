Kenianer „umgarnte“ bei Festnahme weiteres Opfer

Der Verdächtige sei ein „Vampir und Psychopath“, teilte die Polizei am Dienstag mit. Auf seine Spur kam sie durch das Auswerten von Handy-Daten eines seiner mutmaßlichen Opfer. Der Mann war in der Nacht auf Montag festgenommen worden, nachdem auf einer Müllhalde in Nairobi zehn zerstückelte Frauenleichen entdeckt worden waren.