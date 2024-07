Leichen auf Müllhalde in Kenia: Mann gesteht Morde

War die Polizei in die Todesfälle verwickelt?

Die Aufsichtsstelle werde unabhängig von den polizeilichen Ermittlungen „Voruntersuchungen führen, um festzustellen, ob die Polizei in die Todesfälle verwickelt war oder es versäumt hat, sie zu verhindern“, erklärte die Polizei-Aufsichtsbehörde IPOA nach dem Fund der verstümmelten Leichen in einem auf einer Müllhalde in einem verlassenen Steinbruch in Mukuru im Süden der Hauptstadt.