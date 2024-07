In Gmünd gibt‘s eine Brezel mit Stadtgeschichte

Und so packten auch die Bäcker Jury und Pietschnigg mit an und sammelten pro verkaufter Brezel 20 Cent für die Schule. Insgesamt sind 1000 Euro zusammengekommen, welche sie an Direktor Michael Persterer übergeben konnten. Und weil sich die einzigartige Salzbrezel so gut verkauft hat, soll sie auch weiterhin im Sortiment bleiben. „Sie hat ja auch einen geschichtlichen Hintergrund und repräsentiert quasi unsere Stadt.“