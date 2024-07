Rund 45.000 Fans – „eine richtig geile Bühne“

Zudem gilt es, nach verpasstem Fixticket (als Erster oder Zweiter) Selbstvertrauen für das Play-off für die EM 2025 zu tanken. „Wir sind fest davon überzeugt, dass wir’s mit passenden Leistungen noch schaffen können“, betont Torfrau Manuela Zinsberger, die zuletzt in Altach beim 3:1-Sieg gegen Polen ihr 100. Ländermatch bestritt. „Das erfüllt mich mit Stolz! Ich habe es so genossen, wie mein erstes Spiel am 2. Juni 2013 gegen Slowenien. Mein Ziel ist und bleib, den Frauenfußball weiterzubringen. Wir sind ein kleines Land, aber oho“, meinte die Arsenal-Legionärin, die als Ex-Bayern-Torfrau am Dienstag auf ihre frühere Fußball-Heimat trifft und trotz bereits fixem dritten Gruppenplatz voller Motivation ist. „Wir wollen den Deutschen, die nach dem 0:3 in Island eine Rechnung offen haben, Paroli bieten und bestmöglich performen.“ Auch Manu taugt die in Hannover erwartete Top-Kulisse. „Es ist immer cool, vor so vielen Leuten zu spielen. Das wird eine richtig geile Bühne, ist ein weiterer Push für den Frauenfußball.“