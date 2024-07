Unruhe in Englands Kabine wegen Jude Bellingham?

Per Fallrückzieher ins Viertelfinale

Anmerken ließ sich Bellingham seinen angeblich schlechten Stand in der Kabine während der EM allerdings nicht. Gegen die Slowakei rettete der ehemalige Dortmunder England mit einem Traumtor in der 95. Spielminute ins Viertelfinale, auch im Halbfinale sowie im Endspiel gegen Spanien (1:2) glänzte Bellingham mit sehenswerten Ballannahmen und Pässen.