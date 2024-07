Klimawandel macht die Tage minimal länger

„Gezerre“ des Mondes an der Erde verlangsamt Erdrotation

Wenn der Klimawandel nicht eingedämmt wird, könnte der Effekt größer werden als der Einfluss des Mondes auf die Erdrotation, erklärt die Gruppe um Mostafa Kiani Shahvandi von der ETH Zürich. Die Schwerkraft des Mondes bringt auf der Erde Gezeitenkräfte hervor, die hauptsächlich in Ebbe und Flut sichtbar werden. Das „Gezerre“ des Mondes an der Erde verlangsamt minimal die Rotation der Erde und verlängert damit den Tag.