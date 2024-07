„In greifbarer Nähe“: Schumacher vor F1-Comeback

„Meine Chancen in der Formel 1 scheinen bisher ziemlich gut zu sein. Für mich ist es wichtig, in die Formel 1 zurückzukehren, um zu zeigen, was ich kann.“ Der Sohn des siebenmaligen Weltmeisters Michael Schumacher ist derzeit als Ersatzfahrer bei Mercedes und in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) für Alpine engagiert. Der französische Rennstall hat für die kommende Saison noch einen freien Platz in der Formel 1.