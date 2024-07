Ein Hauch von Olympia an der Bregenzer Ach

Der Grund: Ab 9. August geht es am Center Court an der Ach nicht nur um den Sieg beim win2day Beachvolleyball PRO Tour Masters-Event, sondern auch um die rot-weiß-roten Staatsmeistertitel. „Baden konnte das Event nicht austragen, also hat man uns gefragt“, verrät Vonach. „Damit gibt es zwar keine internationalen Duelle, allerdings sollten die österreichischen Top-Teams wie die Olympiastarter Alexander Horst und Julian Hörl mit von der Partie sein.“