Deutschland: Eltern eines Schützen (15) angeklagt

Mitschüler ermordet

Wie berichtet, soll der 15-Jährige am 9. November vergangenen Jahres mit einer Pistole in seiner Schule in Offenburg südwestlich von Stuttgart auf einen Mitschüler geschossen haben. Damals war von einem „persönlichen Motiv“ die Rede. Das Opfer starb kurze Zeit später im Krankenhaus (siehe Video oben). Der Deutsche hatte laut Ermittlungen 41 Schuss Munition dabei, die Waffe soll aus dem Haushalt der Eltern stammen. Aufgrund seines Alters kann er maximal für zehn Jahre ins Gefängnis kommen.