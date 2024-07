„Die Qual hält an, der Schmerz geht weiter“

„As“:

„Wieder Könige Europas. Spanien hat gewonnen, der Fußball hat gewonnen. Selten wird eine Meisterschaft einer Gruppe von Spielern so gerecht, die sich dem schönen Spiel mit dem Ball verschrieben haben. Wir haben bereits ein Foto, das Bild von Álvaro Morata, der den Pokal in Berlin in den Himmel reckt, wie es Ferran Olivella 1964 in Madrid tat, oder Iker Casillas in Wien und Kiew 2008 und 2012. (...) Zwölf Jahre nach dieser Europameisterschaft hat es La Roja geschafft, die Welt mit ihrem Fußball und ihren Talenten zu verzaubern. Wie gut es ist, wieder die Könige Europas zu sein.“