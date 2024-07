„Duracell-Hase“ Drexler & Jobsuche für Regierer

Termine im Stakkato

Omnipräsent VP-Landeshauptmann Christopher Drexler: In den vergangenen Tagen gesichtet bei der „Hochzeit“ im Rahmen der Öblarner Festspiele, bei Mozarts Messe im Rahmen der Styriarte in Stainz, bei „Aida“ im St. Margarethener Steinbruch. Und dort, im benachbarten Burgenland, gleich ein zweites Treffen mit SPÖ-Amtskollege Hans Peter Doskozil bei der „My Fair Lady“-Premiere in Mörbisch.