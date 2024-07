Land unter: Starkregen im Vorarlberger Rheintal

Im Zollhafen in Hard geriet kurz nach 19 Uhr ein Boot nach einem Blitzeinschlag in den Mast in Brand. Nachdem das Feuer gelöscht war, wurde es zu einer Werft geschleppt. Der Sicherungsverteiler an Land, an den das Boot angeschlossen war, wurde durch die Überspannung zerstört. Benachbarte Boote, die ebenfalls an den Verteiler angeschlossen waren, dürften Schaden an der Elektrik davongetragen haben.