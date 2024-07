Achtung, ein Zweitligist – aber Rapid ist fertig

„Man muss in gewisser Form riskieren, sonst kann man nicht gewinnen“, sagt Markus Katzer. „Aber wir haben uns nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt.“ Acht neue Spieler hat Rapids Sportchef in diesem Sommer an Land gezogen. Als Letzter kam Dion Beljo, die kroatische Leihgabe aus Augsburg. Mit einer Kaufoption. Ist die leistbar? „Sonst hätte ich es nicht gemacht“, betont Katzer. „Wir haben vorausschauend investiert.“