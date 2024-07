Nächste Horner-Provokation gegen Verstappen!

Sechs Titel in der Konstrukteurs-WM, sieben in der Fahrer-Wertung – Red Bull Racing feiert zu Recht sein 20-Jahre-Jubiläum, fährt dafür beim „Festival of Speed“ in Goodwood dieses Wochenende mit den siegreichen Boliden aus der Vergangenheit auf. Doch ausgerechnet die Wahl der Fahrer sorgt dabei für Irritationen