Pinzgauer Wolf hat wegen EU-Urteil noch Schonfrist

Aufregung um die Wolfsjagd in Salzburg nach einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH). Denn: Wölfe müssen weiter geschützt und dürfen nicht gejagt werden. Die Salzburger Landesregierung hat noch am Donnerstag durch das Urteil keine Auswirkungen auf ihre Pläne gesehen. Am Freitag schaute die Sache anders aus. Eigentlich hätte der Abschuss am Freitag genehmigt werden sollen.