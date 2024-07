Nächster Wolf streift im Pinzgau umher

So dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis es dem Wolf an den Kragen geht. Dieser wird auch mit zahlreichen Rissen im nahegelegen Tirol in Verbindung gebracht. Anfang Juni hatte ein Wolf in Rauris 23 Schafe getötet. Nach der Abschussfreigabe dauerte es nicht einmal einen Tag, bis das Tier geschossen wurde. Danach hat es in der Gegend keine Risse mehr gegeben. Für die Experten war das ein eindeutiger Beweis, dass es sich um das richtige Tier gehandelt hat. Die DNA-Analysen zum erlegten Tier stehen allerdings immer noch aus.