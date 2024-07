Biden auf der Kippe: Nun grünes Licht für Harris?

„Wie sage ich Opa, dass er den Führerschein abgeben soll?“ Diese und ähnliche unzweideutige Scherze flimmern auf den TV-Schirmen in die US-Haushalte. Was als Witz gedacht ist, ist ein Drama nach Art Shakespearscher Königstragödien. Alle wissen, er kann nicht mehr, jetzt und in vier Jahren, aber er will es nicht wahrhaben.