Auto landete nach 20-Meter-Sturz am Dach

Ein 42-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagnachmittag in der Gemeinde Sulzberg (Vorarlberg) mit seinem sich mehrmals überschlagenden Pkw 20 Meter über eine steile Böschung abgestürzt. Der verletzte Lenker befreite sich selbst aus dem auf dem Dach liegenden Fahrzeug und kletterte die Böschung hinauf, um zurück zur Straße zu gelangen. Eine zufällig vorbeikommende Autofahrerin nahm den 42-Jährigen mit, er wurde aber noch am Ortsende von der verständigten Rettung erstversorgt.