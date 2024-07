Sportler bis Politiker: Wen verwechseln Sie?

Es kann jedem passieren: Ob es nun US-Präsident Biden ist, der am Donnerstag Wolodymyr Selenskyj mit Wladimir Putin verwechselte, oder Fußballmoderatoren, die den slowakischer Mittelfeldspieler Lobotka mit Wolfgang Sobotka vertauschten. Fauxpas kommen vor. Welche Politiker, Schauspieler, Sportler etc. verwechseln Sie regelmäßig? Haben Sie Eselsbrücken, um diese Ausrutscher zu verhindern? Welche Verwechslungen der letzten Jahre haben Sie zum Schmunzeln gebracht? Schreiben Sie es uns in die Kommentare!