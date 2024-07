„Krone“ durfte testen: Ohne Fahrer durch die Stadt

Wolfgang steuert den Bus per Joystick um den Bierwagen herum – und weiter geht‘s; bis zum nächsten Zebrastreifen, den eine Frau gerade queren will; und erschreckt stehen bleibt, weil in dem Bus, der da daherkommt, kein Fahrer sitzt. Der Bus hat sie aber schon längst gesehen, bremst ab, bleibt stehen. Eben so, wie in der Fahrschule gelernt...