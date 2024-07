Siegendorf hat beim Ostliga-Comeback einiges vor!

In der letzten Saison holte sich Siegendorf souverän den Meistertitel in der Fußball-Burgenlandliga. Somit haben die Burgenländer den sofortigen Wiederaufstieg in die Ostliga geschafft. Trainer Nikolaus Schilhan war bei uns im krone.tv-Studio zu Gast und sprach über die Ziele in die 3. Liga.