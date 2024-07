KFC öffnet in Klagenfurter Haus aus Jugendstilzeit

ie Fast-Food-Kette Kentucky Fried Chicken (KFC) kommt auch nach Kärnten. Am 31. Juli eröffnet sie ihre erste Filiale in der Kramergasse in Klagenfurt. „Es ist ein wunderbarer dreistöckiger Altbau aus der Jugendstilzeit, der mit modernen Angeboten kombiniert wird“, schwärmt Marketingchefin Agnieszka Imsirovic. Das Haus in der Fußgängerzone wurde 1906 errichtet.