Das Fastfood-Hendl lässt auf sich warten

Nächster Termin wohl im Sommer

„Stimmt nicht!“, entgegnet Marketing-Chefin Agnieszka Imsirovic. „Derzeit ist KFC aber noch auf andere Standorte fixiert: In den letzten Monaten wurde ein neuer Standort in Baku in Aserbaidschan fertiggestellt, jetzt kommt die Slowakei dran. Das sind moderne Fastfood-Center mit der neuen Designer-Linie von KFC. Ende April ist das abgeschlossen. Dann konzentrieren wir uns auf Österreich“, verspricht Imsirovic, die aus Althofen stammt. In Österreich werden zuerst die Standorte in Wels und Amstetten fertiggestellt. „Danach nehmen wir uns Klagenfurt vor“, sagt Imsirovic. Bis zum Sommer könnte es also so weit sein.