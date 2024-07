Zweithöchste Warnung: Schwere Unwetter drohen!

Vom Bergland weiter ins Flachland

Mit Annäherung einer Störungszone steige die Gewittergefahr am Mittwochnachmittag zunächst im Bergland, nachfolgend dann auch im Flachland ab den Abendstunden markant an. „Auch in der Nacht sind besonders im Norden und Osten einige teils kräftige Gewitterzellen zu erwarten, welche sich oft zu einem großräumigen Gewittercluster zusammenschließen können“, warnte die GeoSphere Austria.