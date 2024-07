Hitzetage und Tropennächte machen uns zu schaffen

In drei Landeshauptstädten gab es heuer bis zum (gestrigen) Montag sieben Hitzetage, nämlich in Innsbruck, St. Pölten und Eisenstadt. In Wien, Linz und Graz waren es bisher sechs, in Salzburg und Klagenfurt vier und in Bregenz entsprechend dem langjährigen Mittel am wenigsten mit bisher zwei Hitzetagen, berichtete Geosphere-Klimatologe Hans Ressl am Dienstag. Am 7. April war heuer der früheste Hitzetag in der österreichischen Messgeschichte in Bruck an der Mur registriert worden, zehn Tage vor altem Rekord aus dem Jahr 1934.