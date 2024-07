Entsetzliches Leid nach Russen-Angriffen auf Kiew

Bergungsarbeiten in Kiew dauern an

In der ukrainischen Hauptstadt dauerten unterdessen die Bergungsarbeiten an der beschädigten Kinderklinik an. Hunderte Anrainer halfen den Feuerwehrleuten bei der Suche nach weiteren Opfern und beim Räumen der Trümmer. US-Präsident Joe Biden nannte die Angriffe „eine grausame Erinnerung an die Brutalität Russlands“. Es sei von entscheidender Bedeutung, dass die Welt in diesem wichtigen Moment weiterhin an der Seite der Ukraine stehe, mahnte er. Die russischen Raketenangriffe seien „eine schreckliche Erinnerung an die Brutalität Russlands“, so Biden. Die Regierung in Washington und die NATO-Verbündeten würden diese Woche neue Maßnahmen zur Stärkung der Luftabwehr der Ukraine ankündigen.