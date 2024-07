Drege-Tragödie: Ein Defekt als Sturz-Ursache?

Sicherheitsdiskussionen im Radsport

Der 25-jährige Norweger aus dem Team Coop Repsol kam am Samstag in der Abfahrt vom Großglockner nach Heiligenblut zu Sturz und erlag seinen Verletzungen. Drege war Teil der Ausreißergruppe, wurde bewusstlos am Straßenrand aufgefunden und verstarb an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Am Sonntag ging die Tour mit einer Gedenkfahrt zu Ende.