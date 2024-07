Leichtsinnige Ausflügler hielten Retter auf Trab

Bootfahrer ignorierten auch Warnlichter

„Es wird immer mehr. Die Leute werden leichtsinniger“, weiß Gewolf. In allen Fällen hatten die Ausflügler die Wettervorhersage ignoriert. „An den großen Seen haben auch die Warnlichter geblinkt. Die gehen 15 Minuten vor einem Sturm an“, schildert der Landeseinsatzleiter. Immer öfter sagen sich nach Erfahrung von Salzburgs Wasserrettern Menschen am See: „Es wird schon nichts passieren.“