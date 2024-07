Bei Erdwespen wird’s in der Felswand brenzlig

Den einen Meter großen Brocken müssen die beiden bei der nächsten Tour in Stücke teilen und in die Tiefe fallen lassen. Die Männer schauen gut, wohin sie in der senkrechten Wand steigen. „Einmal bin ich in ein Erdwespennest getreten. Das war richtig brenzlig. Mein Chef hat mir gesagt, wir müssen uns tot stellen. Die kriechen dir sogar unter den Helm. Aber wir haben es geschafft, keine hat uns gestochen“, erinnert sich Philip.