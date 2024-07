Camerata Musica Reno begeisterte mit Beethoven

Der Freiheitsgedanke steht in den beiden Werken „Egmont“ und „Fidelio“ im Fokus, und beide Male ist es eine Frau, die ihren Geliebten aus politischer Gefangenschaft befreien will. Egmonts Clärchen gelingt dies nicht, sie verliert ihr Leben. Leonore hingegen schafft in Männerkleidern unter dem Decknamen Fidelio diese unglaubliche Tat. Der alles überhöhende Schluss von Beethovens einziger Oper musste bei diesem Konzert wegbleiben, aus pragmatischen Gründen, denn man hätte einen Chor und noch weitere Soli gebraucht. So erlebte man nur das Kerkerbild des zweiten Aktes und abschließend die Leonoren-Ouvertüre Nr.III.