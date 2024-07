Tchouameni trotzig: „Uns egal, ob es verdient ist“

Es war der erste vom Punkt fixierte Aufstieg der „L‘Équipe Tricolore“ seit der WM 1998. Am 3. Juli 1998 hatten die Franzosen mit Didier Deschamps als Spieler in Paris ebenfalls nach einer Nullnummer gegen Italien im Elfmeterschießen in Paris die Oberhand behalten. Damals auf dem Weg ins Halbfinale mit 4:3. Diesmal war es ein 5:3, bei dem jeder französische Schütze keinerlei Nerven zeigte. „Ich bin stolz auf meine Spieler. Es war natürlich nicht alles perfekt. Aber ich möchte jetzt den Moment genießen“, sagte der seit 2012 als Teamchef agierende Deschamps.