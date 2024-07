Erfolgsboden Steinbrunn – jeder Abgang ist ein Lob

Im Landessportzentrum VIVA in Steinbrunn ist das Younion-Camp für vertragslose Fußballer, die beim AMS gemeldet sind, gerade voll am Laufen. „Die Jungs sind sehr ambitioniert, auf einem hohen Level“, sagt Mader, dem der jahrelange Rapidler Mario Sonnleitner als „Co“ zur Seite steht, beim „Krone“-Besuch. „Ziel ist es, dass alle körperlich und fußballerisch so weit sind, um bei Probetrainings einen guten Eindruck zu hinterlassen.“