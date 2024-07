Großer Andrang auf die Ferienlager in Kärnten

Bei der 55. Ferienaktion für Kinder und Jugendliche von Heeresangehörigen (6. bis 20. Juli) verbringen die Teilnehmer in Villach einen schönen Sommer. Richi Urank macht wieder die „Krone“-Fußballcamps. In Krumpendorf, Wernberg, am Klopeiner See, Sachsenburg und am Hafnersee wird zwischen 8. Juli und 29. August gekickt.