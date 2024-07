Alaba „brennt“ – Team „noch lange nicht am Ende“

Ja, es sind emotionale Worte, mit denen Alaba sich an die (Social-Media-)Öffentlichkeit wendet. „Die Begeisterung unserer ganzen Nation hat uns die letzten Wochen und Monate getragen und motiviert. Umso mehr schmerzt es, dass wir jetzt das Leid über unser Achtelfinale teilen müssen“, beginnt er sein Posting, das einem Potpourri seiner emotionalsten EM-Momente gleicht. Einmal blickt er in seiner Bildergalerie nachdenklich Richtung Spielfeld, einmal jubelt er in der Kabine mit Marko Arnautovic und Co., einmal herzt er Cheftrainer Ralf Rangnick. Die EM war offenbar auch für ihn als „Non Playing Captain“ etwas ganz Besonderes.