Bewerberin bei Jobinterview von Hund attackiert

Strengere Regeln für große Hunde

An einem anderen Schauplatz, im Landhaus, stand am Donnerstag währenddessen der Beschluss des neuen Hundehaltegesetzes auf der Tagesordnung. Künftig sollen in Oberösterreich, wie berichtet, strengere Regeln für sechs Rassen gelten: Bullterrier, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bullterrier, Dogo Argentino, Pit-Bull und Tosa. Für sie gibt es spezielle Anforderungen in der Haltung inklusive Leinen- und Maulkorbpflicht.