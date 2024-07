Rund 200.000 Schüler starten in die Sommerferien

Endlich starten für die rund 200.000 Schüler an Oberösterreichs 1000 Schulen die Sommerferien. Viele von ihnen können sich über gute Noten am Jahresende freuen: An den AHS erhielten rund 23 Prozent der Jugendlichen ein „Sehr gut“ in Deutsch, 27 Prozent in Englisch und 20 Prozent in Mathematik. An den BHS sind es 16, 21 beziehungsweise 17 Prozent. Doch nicht für alle verlief das Jahr so positiv, beispielsweise wurden 558 Schüler sogar suspendiert.