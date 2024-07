Hisbollah feuert über 200 Raketen auf Israel ab

Das israelische Militär teilte mit, zahlreiche Geschosse und Drohnen seien in den Luftraum eingedrungen. Eine genaue Anzahl nannte die Armee nicht. Es seien mehrere Raketen abgefangen worden, man greife im Gegenzug die Abschussorte im Libanon an, hieß es. In verschiedenen Regionen sei wegen einschlagender Granatsplitter und Drohnen Feuer ausgebrochen.